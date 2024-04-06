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Сегодня, 10:15

В «Оренбурге» сообщили, что затопление в Оренбургской области не коснулось стадиона команды

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о состоянии клубной инфраструктуры на фоне паводка в Оренбуржье.

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за резкого подъема уровня воды. 5 апреля в Орске, который находится в 250 километрах от Оренбурга, произошел прорыв дамбы. Из-за этого жителям города пришлось в спешке покидать свои дома. Как сообщает РЕН ТВ, затоплена уже половина микрорайона Старый город, он под угрозой полной изоляции. Уровень на реке Урал перевалил за критическую отметку.

В пятницу, 5 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в самом Оренбурге.

«Подтапливает прилично. Стадион пока в порядке», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками в 21 матче. В понедельник, 8 апреля команда должна провести домашний матч против «Рубина».

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