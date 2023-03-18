В «Оренбурге» сообщили, когда начнут процедуру получения паспорта РФ для Веры и Мансильи

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ», на каком этапе находится получение российского гражданства для аргентинских легионеров команды Веры и Мансильи.

— Мансилья заявил, что готов получать российский паспорт. Начата ли юридическая процедура?

— Пока нет. Все на уровне разговоров. Это глубокий вопрос. Мы его будем прорабатывать после сезона. Если они захотят, то по завершении сезона займемся этим вопросом. Сейчас в этом нет смысла.

Ранее игрок «Оренбурга» Лукас Вера не исключил, что может в будущем получить гражданство РФ.