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Сегодня, 15:08

В «Оренбурге» сообщили о договоренности по выкупу Мансильи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о выкупе нападающего Брайана Мансильи из «Расинга».

По информации «СЭ», оренбургский клуб в ближайшее время выкупит аргентинского нападающего. Сумма выкупа составит 1,1 миллиона евро.

«Договорились о выкупе. Все утрясли. Юристы сейчас занимаются бумагами. Работают между клубами. Сумма выкупа 1 миллион евро? Плюс-минус», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» арендовал 26-летнего аргентинца летом прошлого года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

Футбол
ФК Оренбург
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