В «Оренбурге» сообщили о готовности рассмотреть предложение «Динамо» по Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Динамо» к главному тренеру оренбургской команды Марцелу Личке.

«Из «Динамо» не было обращений. Отпустить главного тренера? Личка не раб же наш. Если поступит — рассмотрим. Зависит еще и от желания Марцела. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах. Но если из «Краснодара» были обращения, то из «Динамо» ничего не было», — сказал Андреев «СЭ».

«Динамо» после поражения от «Ахмата» (0:3) объявило об увольнении главного тренера команды Славиши Йокановича. К ближайшим матчам бело-голубых будет готовить Павел Алпатов, ранее входивший в штаб серба.