Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:58

В «Оренбурге» сообщили о наличии предложения по Вере от «Химок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Химки» сделали предложение по полузащитнику команду Лукасу Вере. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Есть такое предложение. Мы дали ответ на их письмо, но мы не отказывали. Там много разных нюансов. Эта проблема не носит публичный характер», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера в прошедшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.

Лукас Вера
ФК Оренбург
ФК Химки
0
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Грузия и Испания проведут матч 1/8 финала Евро 30 июня
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Булыкин — об уходе Шунина из «Динамо»: «У Антона может сложится прекрасная вторая карьера»
«Динамо» объявило об уходе Шунина
Нигматуллин — об уходе Антона Миранчука из «Локомотива»: «Команда теряет своих лидеров»
Губерниев: «Уходы из «Локомотива» повлияют на команду. Но я верю, что будет борьба за чемпионство»
Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?
Агент Миранчука: «Скоро в «Локомотиве» никого не останется, клуб будет бороться за выживание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

FONBET и «Локомотив» завершили сотрудничество

«Динамо» объявило об уходе Шунина