В «Оренбурге» сообщили о наличии предложения по Вере от «Химок»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Химки» сделали предложение по полузащитнику команду Лукасу Вере. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

«Есть такое предложение. Мы дали ответ на их письмо, но мы не отказывали. Там много разных нюансов. Эта проблема не носит публичный характер», — сказал Еремякин «СЭ».

Вера в прошедшем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.