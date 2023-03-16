В «Оренбурге» сообщили о намерении продлить контракты со всем тренерским штабом

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Это были не совсем переговоры. У нас была опция. Мы ее активировали и пролонгировали контракт. Все прошло адекватно и спокойно. Будет ли контракт продлен со всем тренерским штабом? Естественно, что он хочет работать со своим штабом. Помощники его устраивают. Но это не вопрос, который надо прямо сейчас решить. В конце сезона все решим. Надеюсь, что мы продлим. Формально, мы намереваемся продлить. Это приоритет Марцела, он как главный тренер формирует штаб и определяется с помощниками», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 19 туров «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.