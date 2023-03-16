0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

В «Оренбурге» сообщили о намерении продлить контракты со всем тренерским штабом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Это были не совсем переговоры. У нас была опция. Мы ее активировали и пролонгировали контракт. Все прошло адекватно и спокойно. Будет ли контракт продлен со всем тренерским штабом? Естественно, что он хочет работать со своим штабом. Помощники его устраивают. Но это не вопрос, который надо прямо сейчас решить. В конце сезона все решим. Надеюсь, что мы продлим. Формально, мы намереваемся продлить. Это приоритет Марцела, он как главный тренер формирует штаб и определяется с помощниками», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

После 19 туров «Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-orenburge-soobshhili-o-namerenii-prodlit-kontrakty-so-vsem-trenerskim-shtabom/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не мог подняться по лестнице без помощи жены». Звездный пловец стал жертвой редкого заболевания
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухин назвал Осипенко лучшим центральным защитником России

Агент не считает, что Иван вернется летом в «Зенит»