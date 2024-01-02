В «Оренбурге» сообщили о скором переходе Томпсона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном переходе в команду чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Документы о трансфере Томпсона между клубам подписаны, но пока решается другой вопрос. Футболист меняет паспорт и, как только он получит его, сразу же присоединится к команде на сборах», — цитирует Андреева Sport24.

В 2023 году 19-летний Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Его трансферная стоимость — 800 тысяч евро.