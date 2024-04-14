В «Оренбурге» сообщили о снижении уровня воды в городе с начала паводка

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» об обстановке в городе.

13 апреля сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг почти 12 метров, при том, что опасным значением считается уровень высотой чуть больше 9. Затоплены тысячи домов и придомовых участков, в отдельных районах области объявлена масштабная эвакуация.

За последние сутки вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тысяч приусадебных участков.

«Следующий матч с «Динамо»? В городе ситуация спокойная. Пока нет никаких запретов. Провели две игры, с «Рубином» и «Пари НН». Какие проблемы в принципе? Если что-то поменяется или ухудшится — то может быть. Пока на данный момент вода убывает. Ждем только улучшения», — сказал Андреев «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.