В «Оренбурге» сообщили о завершении трансферной кампании после перехода Михайлова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию после аренды у «Зенита» полузащитника Ярослава Михайлова.

«Трансферная кампания завершена», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее «Зенит» подписал контракт с Михайловым на 4 года с опцией продления еще на один год.

Сразу после покупки Михайлова у «Пари НН» клуб из Санкт-Петербурга отправил футболиста в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах «Пари НН» и не отличился результативными действиями.

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