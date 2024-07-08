В «Оренбурге» сообщили об отъезде Веры на медосмотр в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, на каком этапе находится переход полузащитника команды Лукаса Веры в «Химки».

«Вера уехал на медосмотр. Как пройдет, так будет объявлено о трансфере в «Химки». Коммерческую составляющую трансфера не могу озвучить», — цитирует Андреева РИА «Новости».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.