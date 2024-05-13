Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Готовы ли отпустить Куэро? Пока не думали»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал дальнейшее будущее нападающего Джастина Куэро в клубе.

5 мая Мануэль Сьерра, агент 19-летнего футболиста, заявил, что его клиент заслуживает больше игрового времени.

«Готовы ли отпустить Куэро? Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока не думали на его счет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Куэро перешел в «Оренбург» летом 2023 года на правах аренды из эквадорского «Индепендьенте». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результатативные передачи.