В «Оренбурге» высказались о победе над «Пари НН»: «Довольны результатом. Но могли забивать еще»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Пари НН» (3:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Довольны результатом. Нужна была победа. Игру начали хорошо, но после середины первого тайма «Пари НН» нас начал переигрывать и сравнял счет. Во втором тайме мы вернули инициативу, забили два, могли забить еще», — сказал Андреев «СЭ».

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.