В «Оренбурге» заявили, что Андреев будет уволен из клуба в ближайшее время

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что клуб готовит приказ об отставке спортивного директора команды Дмитрия Андреева.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение. Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное», — сказал Еремякин «СЭ».

Также президент клуба допустил возвращение Андреева в команду после истечения срока дисквалификации.

«Допускаем его возвращение. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован», — добавил Еремякин.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).