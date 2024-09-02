Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:10

В «Оренбурге» заявили, что Андреев будет уволен из клуба в ближайшее время

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев
Дмитрий Андреев.
Фото ФК «Оренбург»
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ», что клуб готовит приказ об отставке спортивного директора команды Дмитрия Андреева.

«Генеральный директор в настоящее время готовит или уже приготовил приказ об увольнении Дмитрия Андреева из клуба. Мы законопослушные и понимаем, что должны принять на сегодняшний день такое решение. Мы пока думаем, как восполнить уход от этой деятельности Дмитрия Степановича. Есть несколько вариантов, которые мы рассматриваем. Подумаем и примем решение окончательное», — сказал Еремякин «СЭ».

Также президент клуба допустил возвращение Андреева в команду после истечения срока дисквалификации.

«Допускаем его возвращение. Дмитрий Степанович, на наш взгляд, работал достаточно профессионально в клубе. Он может быть и дальше у нас востребован», — добавил Еремякин.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Путин заявил о травле российских журналистов на Западе
Чемпионы на выход, массовая скупка русских из НХЛ. Что происходит с хоккейным ЦСКА
Экс-министр труда США Райх призвал пригрозить Маску арестом и судом
Партия президента Азербайджана получила больше половины мест в парламенте
Популярное видео
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Рубином»
Спортдир «Оренбурга» Андреев подтвердил свою отставку из клуба
Тормена — о победе над «Локомотивом»: «Приятно выигрывать с таким счетом»
Булыкин назвал игру с «Рубином» уроком для «Спартака»
Каштанов назвал ненормальными результаты «Факела»
РПЛ: видео голов 7-го тура 1 сентября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя