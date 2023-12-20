В «Оренбурге» заявили, что близки к трансферу Хорди Томпсона

Полузащитник «Коло-Коло» Хорди Томпсон близок к переходу в «Оренбург», сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Мы близки к его переходу? Наверное, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит, и тогда мы финишируем по этому трансферу», — приводит слова Еремякина «Чемпионат».

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находится под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.