Спортивный директор «Оренбурга» — о победе над «Крыльями Советов»: «Сейчас все очки важны»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Сейчас все очки важны, неважных — нет. Во второй части турнирной таблицы все команды находятся рядом. Одна победа или поражение — и все меняется. Сейчас у команды максимальная концентрация на последние матчи сезона», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после 27-го тура занимает промежуточное 11-е место в чемпионате России по футболу, набрав 29 очков. Столько же баллов у идущего 12-м «Пари НН».