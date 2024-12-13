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В «Оренбурге» заявили, что «Химки» не оплатили трансфер Лукаса Веры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что «Химки» не заплатили за трансфер полузащитника Лукаса Веры.

«Обещали перевести деньги в ноябре — начале декабря. Мы в контакте с руководителями «Химок», — приводит слова Еремякина «РИА Новости».

1 ноября палата РФС по разрешению споров удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе Веры в полном объеме.

27-летний Вера перешел в подмосковный клуб летом 2024 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 1 миллион евро.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РИА Новости
Лукас Вера
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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