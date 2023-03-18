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Сегодня, 16:05

В «Оренбурге» заявили, что клуб находится в активной фазе выкупа Мансильи

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможном выкупе нападающего Брайана Мансилья из аргентинского «Расинга».

«Мы активно работаем с агентством по вопросу Мансильи. Находимся в активной фазе. Надеемся, что решим этот вопрос с положительным итогом для нас», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 17 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро. В субботу, 18 марта Мансилья допустил, что может получить российское гражданство, как и другой полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.

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