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Сегодня, 11:50

В «Оренбурге» заявили, что матч РПЛ с «Рубином» пройдет в штатном режиме

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что матч 23-го тура РПЛ с «Рубином» пройдет в штатном режиме.

«Матч с «Рубином» состоится в штатном режиме. О каких-то дополнительных акциях, как было вчера, вы сможете увидеть на официальных ресурсах клуба», — приводит слова Андреева ТАСС.

Игра состоится 8 апреля в Оренбурге. Начало — в 17.00 мск.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 21 матче. «Оренбург» идет 14-м с 20 очками.

Сообщается, что уровень водоемов в Оренбургской области за сутки прибавился от 8 до 30 чм. Мэрия Оренбурга сообщила об эвакуации из зоны подтопления почти 790 человек.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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