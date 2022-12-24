Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

В «Оренбурге» заявили, что намерены оформить выкуп Хотулева у «Зенита» до конца года

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб намерен выкупить у «Зенита» защитника Данилу Хотулева.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется клубу примерно в 30 миллионов рублей.

«Надеемся оформить выкуп Данила Хотулева, если не будет никаких технических проблем. Думаю, сделку закроем до Нового года. Сейчас все на стадии переговоров между клубами. Сам же Хотулев пока об этом не знает», — приводит слова Андреева Sport24.

В «Оренбурге» Хотулев выступает на правах аренды с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах.

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
«Это чудо». Овечкин теперь уступает только великому рекорду Гретцки
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Оренбург» в ближайшее время выкупит защитника Хотулева у «Зенита»
«Маккаби» и «Краснодар» согласовали сумму компенсации в 500 тысяч евро за тренера Ивича
Бояринцев рассказал, в каком случае «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом»
Как изменилась стоимость игроков РПЛ за год. Спартаковцы и «быки» в топе самых подорожавших и подешевевших
Агент защитника «Краснодара» Литвинова прокомментировал возможный переход в «Боавишту»
Непомнящий: «Похоже шансов остаться в УЕФА у нас нет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Коринтианс» готов отдать «Зениту» двух игроков за права на Юри Алберто