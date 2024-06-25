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Сегодня, 12:57

В «Оренбурге» заявили, что нападающий Томпсон приедет на сборы команды на этой неделе

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда нападающий Хорди Томпсон приедет на сборы команды в Турцию.

«Хорди действительно пока не приехал на сбор команды. Он находится в Чили, у него семейные проблемы. В ближайшее время, на этой неделе, он должен приехать в расположение команды», — сказал Андреев «СЭ».

Томсон перешел в «Оренбург» в январе 2024 года. За команду 19-летний чилиец провел 12 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 2 мяча. «Оренбург» проводит летние сборы в Турции с 16 июня по 11 июля.

РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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