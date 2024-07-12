Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:07

В «Оренбурге» заявили, что не будут арендовать Сутормина и Чистякова у «Зенита»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможной аренде игроков «Зенита» Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова.

«Рассматриваем ли мы возможность трансфера или аренду Дмитрия Чистякова и Алексея Сутормина из «Зенита»? Нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Андреева.

Также он отметил, что Алексей Барановский, Богдан Москвичев и Артем Касимов готовы стать основными игроками команды.

«Да, готовы. Мы бы не брали их тогда», — добавил Андреев.

В сезоне-2023/24 «Оренбург» занял 12-е место в чемпионате России.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
Читайте также
Ванда Нара бросила Икарди после 10 лет брака
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Леонченко: «Хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова, но мы не имеем права участвовать в гонке зарплат»
Абаев — о прошлом сезоне РПЛ: «Хотелось бы, чтобы чемпион поменялся»
Леонченко: «Распродажи игроков в «Локомотиве» нет»
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев: «Зенит» не хочет продавать Коваленко»
Леонченко: «Зарплаты в «Локомотиве» оптимизированы под современные реалии российского рынка»
Леонченко: «В сложное время для нашей страны мы не имеем права просить деньги на футболистов — должны зарабатывать сами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»

Леонченко: «2023 год «Локомотив» прошел без дополнительного финансирования и заемных средств»