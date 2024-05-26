В «Оренбурге» заявили, что не будут обращаться в ЭСК по эпизоду с Пересом и Максименко

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на эпизод на 79-й минуте матча 30-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) с участием защитника Матиаса Переса и вратаря красно-белых Александра Максименко. Голкипер умышленно ударил соперника рукой в пах и получил желтую карточку.

«У всех был трудный сезон, все устали, поэтому мы не будем заострять внимание на эпизоде с Пересом и Максименко. Мы не будем подавать с ЭСК, чтобы разобрали этот эпизод», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» (31) поднялся на 12-е место, избежав вылета и попадания в зону стыковых матчей.