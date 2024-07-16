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Сегодня, 15:55

В «Оренбурге» заявили, что не предлагали 1,2 миллиона евро за Моралеса

Алина Савинова
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«Оренбург» не делал предложение в размере около 1,2 миллиона евро за защитника «Универсидада» Марсело Моралеса.

Ранее эту информацию опубликовал En Cancha со ссылкой на La Magia Azul. Отмечалось, что футболист отверг предложение о продлении контракта от клуба, который истекает 31 декабря 2024 года, и был исключен из основного состава команды.

Как сообщает Legalbet, в клубе заявили, что «денег на такой трансфер нет».

21-летний Моралес выступает за «Универсидад» с 2021 года. Он провел за команду 95 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 15 результативных передач.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Оренбург
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