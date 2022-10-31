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Сегодня, 22:00

В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»

Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

«У нас нет опасений, что тренер пойдет на повышение. Если Личку позовут «Ювентус» или «Барселона», мы будем счастливы. И, конечно, отпустим его. Но у него сейчас действующий контракт, никаких обращений в клуб не было. Если что-то будет — посидим и подумаем», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» после победы над «Факелом» (4:1) в матче 15-го тура набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

45-летний чешский специалист возглавляет российский клуб с 2020 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ в РПЛ.

Президент «Оренбурга»: «Личка может уйти на повышение? Если ему предложат что-то солидное, я буду радоваться»

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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