В «Оренбурге» заявили, что полностью рассчитались с Ярошиком

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался об уходе бывшего главного тренера команды Иржи Ярошика.

«Выплата неустойки Ярошику не предполагается, у нас есть определенный пункт в контракте, не хочется о нем говорить. Там нет неустойки за весь срок контракта, а есть определенная сумма, поэтому все спокойно, все по-человечески. Плюс так поговорили, что Иржи согласился с этим решением. «Оренбург» сейчас ничего финансово не должен Иржи», — цитирует Андреева ТАСС.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.

В первом матче под руководством испанца «Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в 6-м туре РПЛ.