В «Оренбурге» заявили, что работают над трансфером нападающего Куэры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном подписании нападающего «Индепендьенте» Джастина Куэро.

«Работаем в этом направлении. Как подпишем — объявим», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее о том, что «Оренбург» договорился о переходе Куэры сообщил Telegram-канал «Первый Спорт» со ссылкой на источник.

19-летний эквадорец в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За «молодежку» сборной Эквадора форварда забил 16 голов в 22 играх.