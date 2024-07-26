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Сегодня, 17:16

В «Оренбурге» заявили, что «Спартак» по поводу трансфера голкипера Сысуева официально не обращался

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос об интересе московского «Спартака» к вратарю оренбуржцев Николаю Сысуеву.

«Интерес «Спартака» к Сысуеву? У кого-то в контрактах есть прописанные, фиксированные суммы — если кто-то придет, положит — это один вопрос. Как было с Воробьевым, Капленко. Все остальное, торги — до зимы это точно неуместно. Официально «Спартак» по Сысуеву не обращался», — сказал Андреев «РБ Спорт».

25-летний Сысуев перешел в «Оренбург» в январе 2022 года. С этого момента он провел 40 матчей во всех турнирах (10 — «на ноль») и пропустил 55 мячей. 21 июля «Спартак» в первом туре РПЛ уступил «Оренбургу» — 0:2.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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