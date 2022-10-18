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Сегодня, 13:33

В «Оренбурге» заявили, что Сычевой превращается в солидный актив клуба

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе российских клубов к нападающему Владимиру Сычевому.

«Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит к нам. Что если придет предложение? За всем стоит много обстоятельств. Будет ситуация — будем реагировать. Мы прекрасно понимаем, что Сычевой превращается в солидный актив. Вы же знаете историю футболиста. Мы видели, как за два года он превратился в того, кем он сейчас является», — сказал Еремякин «СЭ».

26-летний Сычевой забил 9 голов в 11 матчах чемпионата России-2022/23. Форвард занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, он уступает лишь Квинси Промесу из «Спартака», у которого 11 мячей.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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