В «Оренбурге» заявили, что Томпсон прибудет в расположение команды в ближайшие дни

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «СЭ» о сроках прибытия в команду чилийского полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Сейчас он закрывает все вопросы. После этого ждем его у нас на сборах. Думаю, что это будет в ближайшие дни. Он заложил чужую квартиру, чтобы выехать из Чили? Я не в курсе этого. Не могу ничего об этом сказать. Его судебными делами занимаются другие люди», — сказал Андреев «СЭ».

Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.