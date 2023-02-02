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Сегодня, 17:11

В «Оренбурге» заявили о намерении выкупить нападающего Мансилью у «Расинга»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Брайан Мансилья.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» высказался о будущем аргентинского вингера Брайана Мансильи, который находится в аренде в российском клубе.

Права на 25-летнего футболиста принадлежат «Расингу» из Авельянеды.

«Мы планируем выкупить Мансилью у «Расинга» летом», — сказал Еремякин «СЭ».

В текущем сезоне Мансилья провел 15 матчей за оренбуржцев, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до 30 июня 2023 года.

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