В «Оренбурге» заявили о завершении трансферной кампании в зимнее ТО

Сегодня, 18:40
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос «СЭ» о трансферных целях клуба в зимнее трансферное окно.
«Мы проделали все работу. Мы приобрели Переса. Это были давно сформированные планы, мы их реализовали. Трансферная кампания «Оренбурга» завершена. Иногда мы смотрим на какие-то хотелки. Но большая вероятность того, что мы закончили», — сказал Еремякин «СЭ».
Контракт 23-летнего аргентинца с «Оренбургом» рассчитан до 2026 года. Перес является воспитанником «Лануса». В нынешнем сезоне он провел за аргентинскую команду 45 матчей и забил 3 гола.
После 17 туров РПЛ «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования