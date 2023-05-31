В «Оренбурге» заявили об отсутствии интереса со стороны «Динамо» к Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе главного тренера команды Марцела Лички в московское «Динамо».

«Никаких разговоров, никаких контактов и обсуждений с «Динамо» не было. С «Краснодаром» общались, говорим об этом. Но с «Динамо» — ничего», — сказал Андреев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.

Зимой специалист мог возглавить «Краснодар», но переговоры сторон не завершились успехом.