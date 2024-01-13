В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров с «Зенитом» о возвращении Адамова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоры с «Зенитом» о возможном досрочном возвращении защитника Арсена Адамова из аренды.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может вернуть защитника из-за ухода Кругового в ЦСКА.

«Узнал об этом из телеграм-каналов. Первый раз слышу. С «Зенитом» никаких разговоров на этот счет не было», — сказал Андреев «СЭ».

В этом сезоне Адамов провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 результативной передачей.