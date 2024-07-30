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Сегодня, 10:23

В «Пахтакоре» опровергли переговоры со «Спартаком» по нападающему Уринбоеву

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется нападающим Мухаммадали Уринбоевым.

Ранее издание Championat.Asia сообщило, что переговоры между клубами по 19-летнему узбекистанцу идут позитивно.

«Нам ничего не известно об интерес «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», — сказал Адисман «СЭ».

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провел во второй команде «Брентфорда». Соглашение футболиста с «Пахтакором» рассчитано до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

РПЛ
ФК Пахтакор
ФК Спартак (Москва)
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