В «Пахтакоре» опровергли переговоры со «Спартаком» по нападающему Уринбоеву

Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию, что «Спартак» интересуется нападающим Мухаммадали Уринбоевым.

Ранее издание Championat.Asia сообщило, что переговоры между клубами по 19-летнему узбекистанцу идут позитивно.

«Нам ничего не известно об интерес «Спартака» к Уринбоеву. На нас официально никто не выходил», — сказал Адисман «СЭ».

Весеннюю часть прошлого сезона Уринбоев на правах аренды провел во второй команде «Брентфорда». Соглашение футболиста с «Пахтакором» рассчитано до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.