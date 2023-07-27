В «Пахтакоре» заявили, что ведут переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего Файзуллаева

Пресс-атташе «Пахтакора» Бекзол Назаров прокомментировал «СЭ» новость о том, что ЦСКА согласовал трансфер нападающего «Пахтакора» Аббосбека Файзуллаева. Ранее об этом сообщило издание Champion.Asia.

«Файзуллаев переходит в ЦСКА? Пока между клубами идут переговоры», — сказал Назаров «СЭ».

19-летний Файзуллаев был одним из лидеров своей сборной на недавнем ЧМ до 20 лет. Контракт игрока с «Пахтакором» рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость вингера в 750 тысяч евро