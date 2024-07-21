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Сегодня, 00:42

В ПАОКе сообщили, что следили за Чаловым два года

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе ПАОКа ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов в telegram-канале.

«Мы следим за Чаловым уже два года, он отличный игрок с огромным потенциалом. Но пока сделка не закрыта, мы не хотим давать комментарии», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 26-летний Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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