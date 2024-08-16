В «Пари НН» анонсировали еще несколько новичков до конца трансферного окна

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью «СЭ» заявил, что команда подпишет еще нескольких игроков до конца летнего трансферного окна.

— Еще новичков от «Пари НН» ждать?

— Сезон длинный, мы не витаем в облаках от двух побед. Каких-то шапкозакидательских настроений нам допускать нельзя, мы не в той ситуации. Лига очень конкурентна. Те команды, с которыми мы будем соперничать, очень активно ведут себя на трансферном рынке. Мы это видим, они хорошие деньги тратят. У нас свой путь, и будем надеяться, что он окажется правильным. Еще несколько новичков возьмем, до закрытия трансферного окна остался месяц, — сказал Удальцов «СЭ».

Удальцов стал спортивным директором нижегородского клуба в июне этого года. После 4 туров «Пари НН» с 6 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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