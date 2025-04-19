Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 19:52

В «Пари НН» допустили обращение в ЭСК после поражения от «Локомотива»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвел итоги матча против «Локомотива» (0:3) в 25-м туре РПЛ.

«Впечатление не может быть хорошим. Команда пыталась победить. Это не было унылым сопротивлением. Тем не менее, сегодня не получилось.

У тренерского штаба есть вопросы по судейству. Мы еще раз сегодня вечером и завтра пересмотрим моменты для возможного обращения в ЭСК.

Удаление Каккоева? Переговорил с Никитой. Он сказал, что сам собой в тот момент не руководил. Это эмоции. Клянется, что сделал это не специально. Никита — очень честный человек. Пакостей на футбольном поле от него ожидать невозможно», — сказал Мелик-Гусейнов.

«Локомотив» (44 очка) обошел московское «Динамо» (43) и поднялся на пятое место в АПЛ. «Пари НН» (20) остается 14-м в турнирной таблице. Команда Виктора Гончаренко продлила серию без побед до шести матчей.

3
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
Читайте также
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
Россия объявила пасхальное перемирие. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя