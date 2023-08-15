В «Пари НН» назвали бредом возможный уход Юрана в «Ахмат»

Генеральный директор «Пари НН» Давид-Мелик Гусейнов прокомментировал возможное назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Ахмата». Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

«Это бред. У нас полное доверие к Сергею Юрану. Мы показали уверенный и хороший старт в начале сезона и не планируем расставаться с главным тренером команды», — цитирует Гусейнова Metaratings.ru.

Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.