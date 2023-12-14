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Сегодня, 09:15

В «Пари НН» назвали имя игрока, который присоединится к команде в 2024 году

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в интервью «СЭ» высказался о планах команды по усилению.

— Какие позиции клуб намерен усилить зимой?

— Мы в принципе уже подписали контракт с центральным защитником Кириллом Глущенковым (из белорусского «Торпедо-БелАЗ». — Прим. «СЭ»). После Нового года он присоединится к команде. А остальные позиции будут закрываться, если кто-то будет уходить. Закупки не будет. Будем усиливаться там, где мы хотим видеть ротацию. На данный момент нам нужны еще два игрока в центр поля.

Глущенков выступает за «Торпедо» с января 2023 года, он забил 3 гола в 36 матчах за команду.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 350 тысяч евро.

Дмитрий Кондратов. «Компенсация за Юрана — 200 миллионов. У нас рабов нет». Интервью босса «Пари НН»

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