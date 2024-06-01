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Сегодня, 20:22

В «Пари НН» не исключили приглашение Дзюбы в клуб

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании бывшего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Все возможно. Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Артем Дзюба. После демарша в СМИ уход Дзюбы из «Локо» был предрешен. Кто рискнет пригласить форварда?

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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