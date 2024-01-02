В «Пари НН» не исключили возможность перехода Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможное подписание полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Возможность того, что Денис Черышев окажется в «Нижнем Новгороде», никто не исключает, но, чтобы это состоялось, нужны прочные контакты по этому вопросу. Мы очень ценим Дениса и рады тому, что знаковый футбольный человек может вернуться в Россию. Если будет реализован взаимный интерес через общение, то обязательно сообщим об этом в СМИ», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел за «Венецию» 9 матчей, не отметившись результативными действиями. Он выступает за итальянский клуб с лета прошлого года.