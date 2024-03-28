В «Пари НН» не исключили возможность подписания Дениса Черышева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил возможность перехода в клуб полузащитника «Венеции» Дениса Черышева.

«Если будет взаимный интерес, то мы пообщаемся с Денисом, но пока переговоров нет. Активно мы не рассматриваем Черышева», — цитирует Мелик-Гусейнова Metaratings.ru.

В четверг, 28 марта, стало известно, что Черышев покинет «Венецию» ближайшим летом на правах свободного агента. За итальянский клуб он провел 33 матча, забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ранее в своей карьере Черышев, являющийся уроженцем Нижнего Новгорода, выступал за мадридский «Реал», «Валенсию», «Вильярреал» и «Севилью».