Генеральный директор «Пари НН» — о решении КДК: «В словах Гончаренко не было угроз, табуированной лексики»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» оценил решение КДК о дисквалификации главного тренера Виктора Гончаренко.

«Виктор Михайлович высказался на заседании КДК вполне понятно. В его словах не было угроз или табуированной лексики. Если кто-то хочет воспринимать это как оскорбление — это отношение конкретного человека, не более того. Эмоции? Да, не исключаем. Но в футболе должны быть эмоции», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После финального свистка матча 17-го тура РПЛ «Ростов» — «Пари НН» (4:0) по соцсетям стало распространяться видео из подтрибунного помещения. На нем слышно, как Виктор Гончаренко обращается к арбитру: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

По решению КДК, тренер нижегородской команды дисквалифицирован на два матча, один из которых условно. А также оштрафован на 250 тысяч рублей.