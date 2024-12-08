В «Пари НН» не стали опровергать факт переговоров по трансферу Грулева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о работе по переходу нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева

«Видел новость. Но мы пока не имеем права комментировать. Во-первых, окно еще не открыто. Во-вторых, неправильно, когда клуб до своих официальных объявлений что-то комментирует.

Нам интересны сильные футболисты, которые дадут дополнительный градус, навыки нашей команде. Сами понимаете — если переговоры и ведутся, то конфиденциально», — сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Пари НН» занимается возможным переходом футболиста.

Грулев является воспитанником бело-голубых, он выступает за основной состав команды с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Нападающий уже выступал за нижегородский клуб в 2020 году (2 матча). Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего форварда в 2, 5 миллиона евро.