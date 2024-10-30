Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:47

В «Пари НН» «абсолютно недовольны» выступлением Кутателадзе за вторую команду: «Не дал повода для возвращения»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» прокомментировал перевод нападающего нижегородцев Николоза Кутателадзе и защитника Кирилла Глущенкова во вторую команду.

«После одного из матчей был небольшой разговор, даже конфликтом нельзя назвать. Много ребят участвовали в нем, никакой драки не было. Не знаю, кто этот бред придумал. Касаемо Кутателадзе, на данный момент он во второй команде. То, как он там выступает, нам не очень нравится. На данный момент он нам повода для того, чтобы его вернуть не дал. Абсолютно недовольны его выступлением там. Почему? Надо у него узнавать. Когда игроки основного состава, которых мы считаем игроками основного состава, играют для получения игровой практики во второй команде, мы рассчитываем, что они там по крайней мере должны выделяться. Мы этого, к сожалению, не видим ни от него, ни от Глущенкова. Глущенков там всего 2 тайма сыграл, а у Кутателадзе было больше времени себя проявить, но мы видим, что даже на фоне ребят в двойке он не выделяется. Естественно мы следим за второй командой. Если мы видим, что кто-то из ребят там готов к основной команде, мы будем их переводить. Мы же не враги себе», — сказал Удальцов «СЭ».

Также спортивный директор «Пари НН» ответил на вопрос о возможном расставании с футболистами зимой.

«Планируем ли мы расстаться с Кутателадзе и Глущенковым? Сезон не закончен. Понятно, что вторая команда на небольшой отрезок ушла в отпуск. Но на данный момент ситуация такая. Если будут предложения, мы готовы их рассматривать. Потому что очевидно, что на данном этапе они проигрывают конкуренцию», — добавил Удальцов.

Ранее сообщалось, что заместитель спортивного директора «Пари НН» Владимир Рыков поругался с Кутателадзе. По данным Legalbet, Рыков неоднократно в грубой форме высказывал мнение, что уровень игры 23-летнего грузина не соответствует задачам команды. В результате между функционером и футболистом возникла перепалка, в ходе которой Кутателадзе «послал Рыкова на три буквы». После этого Николоз был переведен в дубль.

Николоз Кутателадзе
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Александр Удальцов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Овечкин за две минуты забил два гола и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб
Ошибку в законе Ньютона обнаружили спустя более 300 лет
Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил игру Капризова
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
Материалы сюжета РПЛ, 14-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Надеюсь, Тюкавин сначала станет чемпионом с «Динамо», а потом уедет в «Баварию». Интервью Сергея Степашина
Брызгалов считает принципиальной предстоящую игру с «Химками»
ЦСКА — «Спартак»: дата и время матча РПЛ
Тошич — о дерби: «Будет очень интересно посмотреть на противостояние Николича и Станковича»
«Локомотив» — «Рубин»: дата и время матча РПЛ
Юрий Семин — о судействе в РПЛ: «Нужны четкие трактовки»
Сегодня
Вчера
Неделя