В «Пари НН» объяснили назначение Илича на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объяснил назначение сербского специалиста Саша Илича на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

«Почему именно Илич? Мы познакомились заочно еще 23 августа 2023 года. Он уже был в нашем шорт-листе. Мы показывали хорошие результаты, и наши аналитические выкладки лежали на столе. Когда час пробил, мы связались и обсудили планы», — рассказал Мелик-Гусейнов.

Илич стал тренером в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.