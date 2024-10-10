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Сегодня, 12:30

В «Пари НН» объяснили отставку Илича с поста главного тренера

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Саша Илич.
Фото ФК «Пари НН»
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Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил отставку главного тренера Саши Илича.

— Главный вопрос, который у многих возник после отставки Илича: за что? Команда взяла четыре очка в последних двух матчах, поэтому не все поняли логику. Объясните.

— В первую очередь хочется еще раз поблагодарить за работу Сашу Илича и его штаб, мы им благодарны за то, что клуб в минувшем сезоне сохранил место в премьер-лиге. Остались в хороших отношениях. А логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали, и мы не видели изменений для их решения. Более детально обсуждать эти моменты считаю неправильным, это наша внутренняя кухня.

Говоря о времени смены тренерского штаба, мы в том числе учитывали два аспекта. Во-первых, что стиль игры «Пари НН» низким блоком при Иличе неудобен для «Оренбурга» (они и в большинстве против «Химок» мало создали) и «Акрона». А во-вторых, что затем наступает международная пауза в чемпионате, которая позволит новому тренеру лучше познакомиться с командой и начать внедрять свои идеи.

Илич ушел в отставку с поста тренера «Пари НН» 5 октября. 9-го числа клуб возглавил Виктор Гончаренко.

Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов

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