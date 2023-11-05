В «Пари НН» объяснили поражение от ЦСКА подсознательной боязнью лидеров

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Обидно, но психология вещь такая. Пока мы подсознательно боимся лидеров. Особенно в гостях. Повели, хорошо играли, но так бывает. Будем над этим работать. Роль тренера в результате всегда огромна», — сказал Кондратов «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».