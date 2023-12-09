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РПЛ

Сегодня, 22:02

В «Пари НН» объяснили поражение от «Зенита»: «Не хватает уверенности в гостевых матчах»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с «СЭ» высказался о поражении от «Зенита» в матче 18-го тура чемпионата России (0:1).

«Жалко, что никак не можем выиграть в гостях. Сегодня было тяжело. Моментики были, можно было их реализовывать. Пока нам не хватает уверенности в гостевых матчах», — сказал Кондратов «СЭ».

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; благодаря голу Матео Кассьерры (1:0). Отпускная победа «Зенита» — обыграл «Пари НН» и временно вернулся на вершину

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА в 18-м туре. «Пари НН» располагается на 9-й строчке (24).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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